Hace unos días salieron a la luz grabaciones de una conversación entre Cynthia Velarde y Guillermo Carvajal, quienes manifiestan que Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, cometió millonarios fraudes y piensa mentir de nuevo con tal de seguir ganando dinero.

Es así que Gustavo Matta, diseñador mexicano y amigo cercano de la cantante, reveló cuál fue la reacción de Ninel Conde ante el hecho. “Sí se escucha en los audios (la voz de Larry Ramos), aunque ella cree que no son de verdad, que no son ciertos. Todo es mentira y ella tiene otros datos. Ella no cree que eso es verdad”, señaló el diseñador en una entrevista al programa “De primera mano”.

Otro de los comentarios que dio el mexicano fue la aparición de una socia llamada “Conde” en dichas grabaciones. Sin embargo, el diseñador no cree que su cercana amiga esté involucrada en dicho fraude, pues la considera una mujer inteligente.

“Yo creo que Ninel si hubiera hecho algún movimiento o hubiera decidido hacer algo, se hubiera protegido. Ella es una mujer inteligente, ya en ese sentido ella guarda su dinero, lo cuida”, afirmó.

Del mismo modo, el diseñador negó ser amigo de Ramos, con quien la cantante se casó en noviembre pasado.

“No, no es mi amigo para nada, tengo cero contacto con él. No tengo ni su teléfono, no sé quién es, de dónde viene. Ninel me lo presentó como su esposo, pero no es mi amigo como lo es Juan cepeda”, sentenció.

