Nito Mestre regresa a Lima y asegura que “la música me salvó la vida”

El cantante argentino Nito Mestre, voz del recordado grupo Sui Generis, contó a OJO cómo han sido sus 45 años de vida musical, un camino que empezó en el colegio junto a Charly García y que celebrará en Lima con tres presentaciones.

-¿Qué sorpresas traen tus presentaciones en Lima? Las sorpresas van a ser los temas. No estamos repitiendo el mismo show de las anteriores veces, con la excepción de los temas conocidos que la gente siempre quiere escuchar. Al cumplir 45 años como músico estoy mostrando otros temas que antes no he tocado. Incluso algunos muy legendarios que no habíamos tocado hace muchísimo tiempo.

-¿Cuál es el momento más feliz que tuviste en estos años como músico? Los comienzos de Sui (Generis) cuando empezó a ser todo nuevo: grabas el primer disco y la sorpresa de todo. He reconocido siempre que fue una banda fantástica y me divertí a horrores. Los comienzos de solista con el disco 20/10 . A grandes rasgos eso. Y los comienzos de cuando dejé de tomar alcohol en el 97, que ya van 20 años. En realidad, siempre los comienzos.

-¿Ahora estás como en un nuevo comienzo? Sí, es como un nuevo comienzo. En este momento estoy súper feliz. Porque todo el mundo me dice que estoy cantando mejor que nunca. Cuando me escucho a los 20 años, siento que cantaba bien, pero que me faltaba un montón. Y el montón se está cumpliendo ahora. Disfruto más el momento. Te quedan menos shows por delante que por detrás por una cuestión de edad.

-¿Qué ha sido la música para ti en estos 45 años? A veces pienso que la música me salvó la vida más de una vez. Cuando quedé huérfano a los 11, tener la bandita y escuchar los Beatles fueron mi compañía eterna. Conocerlo a Charly en el colegio y armar Sui fue como darse el gran gusto. Siempre está como presente ahí. Y, para mí, cantar es terapéutico, porque me encanta y parece que a la gente también le gusta.

-¿Cómo ves a Charly García ahora que lanzó un nuevo disco? El otro día me mandó un WhatsApp, en realidad él no lo maneja sino su mujer. Me mandó un mensaje de cumpleaños muy lindo. En algún momento de ahora nos vamos a ver. Pero no lo veo desde el año pasado. Me gustó (Random). Me pareció mucho más prolijo que los anteriores.

-¿Tocarás otra vez con Charly? No. No hemos conversado. Él no está saliendo mucho a tocar. De hecho, no está tocando. No sé si por cuestiones de salud, porque no quiere o qué, pero no lo está haciendo. Entonces, por ahora no está ni siquiera planeado y lo veo muy difícil

DATO. Nito Mestre tendrá tres presentaciones el 8 y 9 de setiembre en el Anfiteatro de Antica, en Barranco. Las entradas se venden en Teleticket.

