Melissa Klug fue entrevistada en el programa “Magaly TV La firme” y habló sobre el fin de su relación con el bailarín Ítalo Valcárcel.

La “blanca de Chucuito” contó que decidió terminar la relación porque venían “arrastrando muchas cosas”. "Yo creo que en febrero tomamos una decisión (de terminar)”.

Según la empresaria, la decisión fue “sana” pues la relación ya no estaba bien; sin embargo, quedaron en los mejores términos:

“Sí, pero puedes creer que es la primera vez que tomo, bueno, tomamos una decisión tan sana de terminar la relación. Seguimos siendo amigos, nos comunicamos, siempre estamos pendientes de cómo está la familia, así que por ese lado todo muy bien”, explicó.

No obstante, Melissa Klug aseguró que no hay forma de reconsiderar la decisión: “No, ya lo conversamos y no hay vuelta atrás. Nosotros vamos a seguir siendo amigos, hay un respeto, hay un cariño de los cuatro años que estuvimos y así se va a mantener”.

Respecto a la salud de Jefferson Farfán, Melissa Klug explicó que desea que su expareja se recupere pronto del coronavirus.

“Sorprendidos con la noticia. Esta enfermedad no distingue ni nacionalidad ni clase social ni nada”, dijo.

