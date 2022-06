Melissa Klug: recuerda cómo fue hipnotizada junto a Evelyn Vela en vivo (VIDEO)

Aunque no quiso, Melissa Klug y su amiga Evelyn Vela fueron hipnotizadas en pleno programa de “Amor, Amor, Amor” pese a que en un primer momento la ex pareja de Jefferson Frafán no lo quería, pues se moría de miedo.

Pese a que Melissa Klug pidió de todas las maneras no ser hipnotizada por un especialista en el tema, en un descuido, la "Blanca de Chucuito" fue hipnotizada en vivo y por unos segundos durmió profundamente.

Luego de ello, el hipnotizador les ordenó que cuando se levantaran, se rían de todo y efectivamente eso fue lo que pasó. Melissa Klug empezó a reír y más lo hizo Evelyn Vela a quien le dio un ataque de risa. Luego de ello, el especialista las despertó y la "Blanca de Chucuito" no quiso participar más.

Algo nerviosa, Melissa Klug se salió del set, mientras Evelyn Vela fue hipnotizada hasta en dos oportunidades más. En una de ellas, la amiga de la ex pareja de Jefferson Farfán actuó como si estuviera borracha y las risas no se hicieron esperar.

Melissa Klug y Evelyn Vela llegaron hasta "Amor, Amor, amor" para promocionar su showroom que va del 30 de octubre al 6 de noviembre, sin embargo, ninguna de ellas creían que iban a ser hipnotizadas en vivo. Una vez más, la "Blanca de Chucuito" demostró lo nerviosa que es para este tipo de cosas.

¿Qué te pareció la hipnotización de Melissa Klug?

OJO CON ESTO:

¿Melissa Klug sacó su lado más angelical? Estas fotos están dejando en shock

Melissa Klug: No vuelvo con Jefferson Farfán ni con Diego Chávarri

Melissa Klug enciende Instagram con sexy "topless"

Yahaira Plasencia se fue de juerga con amigos sin Jefferson Farfán

HAY MÁS...