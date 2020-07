Después de que el presidente Martín Vizcarra diera a conocer la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo año, el cómico Pablo Villanueva, más conocido como “Melcochita” anunció oficialmente su candidatura al Parlamento.

El artista dijo que será la voz de los artistas, que hoy pasan todo tipo de penurias y el abandono del Estado ante la grave crisis económica causada por la pandemia del Coronavirus.

“YA ES HORA DE LOS MOROCHOS”

“Ya basta de injusticias contra mis hermanos artistas, necesitamos a alguien que los defienda y yo seré esa persona. Desde hace años me invitan muchos partidos. Ahora me llamó un movimiento que se llama Perú Crece y está liderado por uno de mi color, ya es la hora de los morochos”, señaló no sin antes decir que no le importan las criticas si lo llaman figuretti. “Estoy recontra bañado en aceite, además qué pueden decir de mí. No le robé a nadie, soy honesto y trabajador”, añadió.

Consultado por un diario local si la edad no juega en su contra, sostuvo que “Por Dios, PPK fue presidente a los 80 años. Estoy recontra lúcido, no me falla nada, solo quiero servir al país”, acotó.