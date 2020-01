¿Christian Meier le dice adiós a las telenovelas? Esto dijo el actor [VIDEO]

El reconocido actor Christian Meier presentó su nuevo perfume “Leyenda”, el tercero que lanza junto con la firma Ésika, y una vez más reafirmó que no vuelve a las telenovelas, al menos en un futuro inmediato. Remarcó que este año tiene muchos proyectos bajo la manga, en especial en el cine, y no solo actuando sino produciendo.

“Creo que ya di mi cuota en lo que se refiere a todo lo de las telenovelas y por el momento no tengo nada nuevo que aportar a ese género, por ese motivo decidí hacerme a un lado y dedicarme a otras cosas. Si en algún momento creo que tengo algo nuevo que aportar seguramente lo haré, pero por ahora no creo que sea así en un futuro inmediato. Ahora hay muchas otras cosas que rondan en mi cabeza y no tiene nada que ver con las novelas”, manifestó Christian Meier.

SE LANZA DE PRODUCTOR

El galán peruano de exportación sostuvo que en sus proyectos más cercanos tras el lanzamiento de su fragancia está la promoción del estreno de la película “Todos los hombres son iguales”, que hizo en República Dominicana. “Tengo muchos proyectos que estoy preparando para cine y muchos de ellos producciones acá en el Perú, no solo en la actuación, sino que voy a participar como productor. Estoy en un momento creativo donde tengo ideas que se están convirtiendo en proyectos y que van a ver la luz en el segundo semestre de este año. Estoy muy entusiasmado, son muchas cosas en las que he estado trabajando en los últimos meses y espero que a la gente le guste”, remarcó Christian Meier efusivo.

“Uno de mis primeros proyectos era este perfume (‘Leyenda’), estuve en Colombia promocionándolo y ahora me voy a Boliva, Chile y Ecuador. Luego viene la promoción de ‘Todos los hombres...’, debo filmar otra película a mitad de año y otras cosas más, el cuerpo no va a parar hasta el próximo año”, apuntó el artista que reconoció que pese a su participación el año pasado en el musical “Av. Larco” tuvo que rechazar varias propuestas teatrales.

DIFÍCIL DE OLVIDAR

Sobre el slogan de su perfume que es “difícil de olvidar”, Christian Meier prefirió no sentirse aludido con ese mensaje. “¿Si soy difícil de olvidar como mi perfume? Este, depende para qué... a todos nos gustaría mantener un recuerdo eterno en las cosas que hacemos. Si es en una relación depende de cómo trataste a una mujer para convertirte en alguien difícil de olvidar, depende mucho de tu compromiso para que trasciendas en el tiempo”, explicó.





