La expolicía Jossmery Toledo viene recibiendo críticas en las redes sociales por los ampays que ha protagonizado en las últimas semanas y recientemente le recordaron a su expareja, el cantante Franco Chiesa.

“Se nota que falta un fotógrafo como Franco Chiesa, él te sacaba las fotos más bellas, tiene toda la razón”, comentó una usuaria en una de las fotos de Jossmery.

Por su parte, Jossmery no quiso responder a su expareja pues asegura que no le gusta hacer show: “Jajaja fui su ex y prefiero evitar comentarios porque no me gusta el show y show una señorita”.

Magaly se burla

En su programa, Magaly Medina se burló de las palabras de Jossmery. “Jajaja, eso más bien me ha dado risa a mí. ¿Que dice que no le gustan los shows? Ay por favor, por algo te quitaste el uniforme”, comentó la “urraca”.

Además, la periodista aconsejó a Jossmery Toledo que no se moleste por las críticas que recibe: “No hay que picarse Jossmery, no te piques. Ahora, una mujer soltera puede salir con quien le dé la gana, pero ella no ha aceptado a ninguno”.

