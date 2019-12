A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo González “Peluchín” ha decidido pronunciarse tras el llanto de Cathy Sáenz, quien dijo estar cansada de los ataques constantes, aunque evitó nombrar el nombre del exconductor de “Válgame Dios”.

Rodrigo González “Peluchín” envió un fuerte mensaje en medio de todas sus publicaciones tras las declaraciones de Cathy Sáenz en el programa “Mujeres al Mando”.

“No tuvo coraje de mencionar mi nombre directamente. La denuncio yo por algo así, se pasaría de chistosa y ligera con algo tan serio. Ella quiere salir en pantalla y no aguanta más que halagos que al parecer, nadie quiere hacerle”, escribió Rodrigo González “Peluchín”.

Además, le recordó a Cathy Sáenz que él ya le pagó por el juicio que ella le ganó. “Otra de tus mentiras para ganar protagonismo. 11 de septiembre 2019 te pagué lo que la justicia ordenó. Eso no quiere decir que dejaré de decir lo que pienso, mientras tenga vida. Latina te debe el resto ya que fue su jefe de informaciones quien me dio el material por el que me denunciaste y así lo ordenó también la justicia. Cómprate algo lindo y ¡Feliz Navidad!”, escribió.

Cathy Sáenz llora tras recibir insultos