Ninel Conde la está pasando muy mal y es que, luego de que su pareja Larry Ramos se diera a la fuga tras violar el arresto domiciliario que cumplía en Miami (Estados Unidos), la artista mexicana está nuevamente en boca de todos. Y es que la cantante puertorriqueña Noelia acusó al “bombón asesino” de haberla agredido durante un show en vivo.

Durante una entrevista, Noelia recordó la ocasión en que Ninel Conde intentó tirarla de un escenario con golpes. La modelo reveló detalles de lo mal que la pasó con la cantante mexicana durante un reality show en el que coincidieron años atrás.

La intérprete de “En mi mente estás” también afirmó que el “bombón asesino” es una mala persona y la tildó de “aprovechada” por no respetar el tiempo necesario para retomar un éxito de otro artista. ¿qué más dijo Noelia? Aquí todos los detalles.

NOELIA RECORDÓ LA VEZ QUE NINEL CONDE INTENTÓ TIRARLA DE UN ESCENARIO

En entrevista con Michelle Ruvalcaba para su canal de YouTube, Noelia relató lo mal que la pasó con Ninel Conde durante un reality show en el que coincidieron, pues la cantante mexicana intentó tirarla de un escenario. Según su testimonio, el “bombón asesino” tenía la intención de golpearla.

El hecho ocurrió en el año 2008, durante el programa “El Show de los sueños”, que fue trasmitido por Televisa y conducido por Adal Ramones. El controvertido programa de televisión giraba en torno a dos propuestas, el baile y el canto, por lo que los equipos estaban conformados por artistas del medio que desempeñaran alguno de los dos roles.

En uno de los programas, la producción de “El Show de los sueños” decidió rendirle un homenaje a Noelia por su larga trayectoria artística, así que se dispuso a montar un espectáculo donde participarían todos los concursantes. Sin embargo, Ninel Conde aparentemente no quería formar parte del show.

“Yo estaba como la estrella invitada y mi hicieron un homenaje... estaba Mariana Seoane, estaba Priscila... Todos los que estaban en ese (show) estaban participando. Me hacen el homenaje, pero ella no quería, no quiso el ensayo, no quiso nada, ella estaba haciendo berrinches y berrinches, haciéndolo todo difícil”, declaró la cantante.

Noelia relató que Ninel Conde no acudió a ninguno de los ensayos programados para el show y habría hecho “berrinches” a toda la producción.

“Ella no quiso ir al ensayo ni a nada, hacía berrinches y berrinches, hacía todo difícil, pataleó, entonces la obligan y quiso tumbarme, en vivo, nacional”, detalló Noelia.

La puertorriqueña explicó que la coreografía la habían ensayado con antelación, pero no fue hasta el momento del show cuando la cantante mexicana trató de hacer que ella sufriera un accidente en el escenario.

Noelia añadió que durante el evento el “bombón asesino” le daba codazos empujándola del escenario. Aunque por un momento pensó que caería, ella utilizó su destreza para salvarse de recibir un fuerte golpe provocado por la mexicana.

“En el momento que sabía que yo iba a pasar ella me metió un codazo y yo di una pirueta para evadir el golpe que me quería meter, dime si es una mala intencionada. Ella no es una buena persona y todos lo sabemos”, afirmó la modelo.