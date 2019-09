Olenka Cuba, conocida por ser la novia de Leonard León, volvió a criticar a Karla Tarazona y hasta habló de su rol como madre.

Tras enterarse que Karla Tarazona se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, la pareja de Leonard León aseguró que a la conductora no le importa ni la tranquilidad ni la felicidad de sus tres hijos.

“Ella dijo que por el bienestar psicológico de sus hijos no se sentaría, pero eso (tranquilidad de sus pequeños) nunca le ha importado. Ya se sabe cómo actúa, es capaz de vender su alma al diablo por plata”, dijo Olenka Cuba al diario Trome.

En ese sentido, la pareja de Leonard indicó que para Karla Tarazona lo más importante es el dinero: “Siempre ha sido así. La felicidad de los hijos es primordial para una madre, pero parece que eso no le interesa”.

Asimismo, la joven advirtió que Karla Tarazona no puede hablar de Leonard León por el juicio que tienen pendiente, pero que no verán el programa porque no les “interesa” lo que haga la conductora.