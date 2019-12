Arturo Caballero, el novio de Alejandra Baigorria, sorprendió a propios y extraños al declarar a la prensa durante un evento de la ‘rubia de Gamarra’.

En conversación con “Mujeres al mando”, el novio de Alejandra Baigorria descartó que estén esperando un bebé.

“No, Ale no está embarazada, todavía no está embarazada. El próximo año sí podemos buscar, podemos planear. Pero ahorita estamos terminando el año, estamos en diciembre y Ale no está embarazada”, aclaró.

Sin embargo, Arturo Caballero espera que en el 2020 puedan ser padres. El novio de Alejandra Baigorria contó que sus hijos quieren un hermano.

“Ellos quieren un hermanito, un varón dicen que jugar, pero sería lindo una niña, una Alejandrita”, contó. “Cuando ella esté embarazada seguro que lo va a decir”, agregó.

Novio de Ale Baigorria