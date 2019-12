El novio de Alejandra Baigorria, Arturo Caballero, compartió una fuerte frase en sus redes sociales luego de las fuertes imágenes que Rodrigo González difundió en Instagram.

“No hay gente mala, hay gente infeliz. ¡Feliz viernes!”, escribió Arturo Caballero en medio de las acusaciones de infidelidad que han realizado en su contra.

Sin embargo, la pareja de Alejandra Baigorria también se dedicó a responder a los usuarios que lo criticaban.

“Echándole la culpa a Rodrigo jajaj, se pasan no, Tú eres el único responsable no eches la culpa al alcohol”, escribió un usuario en su cuenta de Instagram.

Arturo Caballero no se quedó callado y aseguró que iba a asumir su error, pero que lamentaba el supuesto “odio" contra él: ”Siempre asumí mis malas acciones. Eso no le quita la valentía a ningún hombre. Pero no estoy de acuerdo con fomentar el odio".