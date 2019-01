​El nuevo novio de Lesly Águila también oficializa romance y comparte apasionados besos con cantante (FOTOS)

La cantante de cumbia Lesly Águila terminó los rumores de todos al revelar que está nuevamente enamorada de un joven llamado Cristhian.

Como se recuerda, el pasado diciembre, Lesly Águila anunció que su romance con su colega musical Franck Mendoza se había terminado.

Ahora la cantante de cumbia vive una nueva etapa con Cristhian quien también hizo lo propio y oficializó a Lesly Águila en sus redes sociales.

Cristhian habló del fallido romance de Lesly Águila con Franck Mendoza y le prometió “nunca más volverás a sufrir en la vida”.

Cristian acompañó este tierno mensaje con fotos junto a Lesly Águila y donde ambos se besan apasionadamente.

(FOTOS)¡Son puro amor! Lesly Águila vive una nueva etapa

El mensaje del nuevo novio de Lesly Águila

Doy gracias a Dios, porque no sé si Lo Merezca, pero me dio la mujer más hermosa del mundo

Hermosa Por Tu Sencillez, por tu Humildad, Por Tu Manera de Ser, De Pensar, De Ayudar a Los Demás sin Esperar Nada a Cambio, por Nunca Cerrar Las Puertas de Tu Corazón a Pesar de Todo Lo Bueno y Malo Que Has Pasado, por eso y Muchas Cosas Más Estoy tan Agradecido Con Dios

Te Admiro Tanto, solo las Personas Que Realmente te conocemos Sabemos la Calidad de Persona que Eres, lo Guerrera y Luchadora que Has Sido, en Sacar Adelante a Tu Familia, Por todas Estas cosas y Más Me Siento Orgulloso De Ti Mi Amor. Gracias a Dios Por Unir Nuestros Caminos. Tal vez Tuvimos Que Pasar Todo lo Que Pasamos para Aprender a Madurar y Comprender Que el Amor: Es Respeto, Confianza, Comprensión, Admiración, Fidelidad y Como tú me dices: "Si tuviera que pasar todo lo que he pasado para conocerte" LO PASARÍA UNA Y MIL VECES ! No mi amor, nunca más volverás a sufrir en la vida te lo prometo

Te Amoooooo Lesly!

OJO CON ESTO:

Franck Mendoza rompe su silencio tras fuertes acusaciones de Lesly Águila

Lesly Águila sobre Franck Mendoza: “Permití que me rompieran el corazón de la peor manera” (FOTOS)

Lesly Águila deja en el pasado a Franck Mendoza y presenta a su nueva pareja: "Llegó a cambiarme la vida"

Hermana de Estrella Torres se casa y ‘echa’ a Lesly Águila con romance (FOTOS)

Christian Yaipén y Lesly Águila comparten algo en común y dejan en shock a todos (FOTOS y VIDEO)

HAY MÁS...