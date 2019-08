The Ocean Blue alista concierto en Lima y Arequipa

The Ocean Blue, aclamada banda de indie pop estadounidense de los 80, regresa Perú a presentar un nuevo álbum después de 6 años, que será lanzado este 21 de junio. Todos sus éxitos y nuevos temas sonarán este jueves 5 de setiembre en la Discoteca Cocos.

The Ocean Blue se caracteriza por tener líricas románticas, melancólicas e impresionistas, voz melódica, guitarras con delay y exuberantes teclados. El afamado disco debut The Ocean Blue (1989) logró una gran difusión, seguido del atmosférico Cerulean (1991), Beneath the Rhythm and Sound (1993), y See The Ocean Blue (1996).

Después de su última producción discográfica Ultramarine (2013) la banda ha estado preparando su nuevo álbum; con el clásico sonido indie de la banda y a la vez muy actual.

El sábado 7 de setiembre habrá un concierto post show con el músico y productor ruso Alex Kelman, en Fabri-k (Jr. De la Unión 892, piso 7, Lima). Será gratis para quienes adquieran entradas VIP para el show de The Ocean Blue cuyas entradas se pueden adquirir en Joinnus,