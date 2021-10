El actor mexicano Octavio Ocaña, que encarnó ‘Benito’, en la serie ‘Vecinos’, murió tras protagonizar una persecución policial en el municipio de Cuautitlán Izcalli en México. Un disparo habría acabado con su vida, aunque su fallecimiento está en investigación.

De inmediato, sus compañeros del elenco expresaron su desconcierto por la triste noticia. El director y guionista de la teleserie, Eugenio Derbez se unión al pedido de justicia que piden los familiares del actor, así lo dijo en su cuenta en Instagram.

“La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz #Benito”, se lee en su post.

Pero Derbez no fue el único en pronunciarse. También lo hizo el productor de la serie Elías Solorio y los actores que compartieron con en él como Eduardo España, Pablo Valentín, Danny Perea, Georgina Holguin, Mayrin Villanueva, Ana Bertha Espin y Dario Ripoll.

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. — Eduardo España (@laloespana) October 30, 2021

No lo puedo creer. Descansa en paz , mi querido Octavio . Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos . Buen viaje , Benito. — Elías Solorio (@eliassolorio) October 30, 2021

Octavio Acaña murió a los 22 años, pero fue parte de diversas producciones mexicanas como: Lola... Érase una vez (2007), La familia P.Luche (2007), Hermanos y detectives (2009); Te doy la vida (2020); La mexicana y el güero (2020).

“Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que me llamen por ni nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito”, dijo en una entrevista para la agencia EFE.

Hay junta. Ya llegaron dos. Allá nos vemos. ❤️❤️ — Pablo Valentín (@elpablovalentin) October 30, 2021

No puedo creerlo. Se me amontonan las lagrimas en la garganta y no salen porque aún no puedo creerlo.

Tuve el placer de conocerlo desde que era un niño, un actor fuera de serie.

Todo mi cariño y un abrazo enorme y solidario para su familia.

Descanse en paz Octavio Ocaña. — Danny Perea (@DanielaPerea) October 30, 2021

Descansa en paz, querido Octavio. Me duele mucho te pérdida. Nos dejas un vacío enorme a todos los que te conocimos.

Siempre te recordaré con esa sonrisa que traías en los foros. Hasta pronto. — Georgina Holguin (@GeorginaHolguin) October 30, 2021

Frustración , Dolor, no me puedo quitar esa cara de Alegría , nos lleno esa vida ,tus carcajadas , bromas,esa energía en cada programa, tú genuino carisma y talento!!! Que falta nos harás !!🙏🏼vuela alto Octavio !! Un abrazo y todo mi Amir para la familia 🙏🏼 — Mayrin Villanueva (@MayrinVillanew) October 30, 2021

Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia.Descansa en paz Octavio de mi corazón.💔💔💔😭😭 — Ana Bertha Espin (@Anaberthaespin) October 30, 2021

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero ,mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años ,tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja ,vuela alto mi Benito ,te vamos a extrañar mucho 🥲 🙏#vecinos 💔 — Dario Ripoll® (@darioripoll) October 30, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba: conoce las señales que anticiparon el fin de su matrimonio

La modelo y participante de “Reinas del Show”, Melissa Paredes, puso fin a su relación con su aún esposo el ‘gato‘ Cuba, tras la difusión de unas imágenes comprometedoras con su bailarín Anthony Aranda. Este hecho causó el asombro de la farándula local, debido a que esta pareja mostraba innumerables muestras de amor.