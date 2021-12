Desde que Octavio Ocaña murió el 29 de octubre, su novia Nerea Godínez ha sido blanco de especulaciones y críticas. La joven ha sido acusada de diferentes cosas, desde que cobró supuestamente un seguro de vida del artista mexicano, hasta que está involucrada en su asesinato, información que fue desmentida por ella y la familia del actor de la serie “Vecinos”.

Nerea Godínez mantenía una relacion sentimental muy sólida con Octavio Ocaña, incluso habían pensado en casarse. Sin embargo, los planes de la pareja no se lograron concretar debido al fallecimiento del actor mexicano, que ocurrió en extrañas circunstancias en el municipio Cuautitlán Izcalli, en el estado de México.

Las circunstancias en las que murió Octavio Ocaña siguen siendo poco claras y su caso continúa en proceso de investigación. A más de un mes de su fallecimiento, todo lo relacionado al actor mexicano tiene eco en los medios de comunicación y en las redes sociales. Eso incluye, por supuesto, a su novia Nerea Godínez, quien constantemente está en el centro de atención.

Nerea Godínez y Octavio Ocaña se comprometieron en junio de este 2021 (Foto: Nerea Godínez/ Instagram)

LA VERDAD DETRÁS DE LA IMAGEN DE NEREA GODÍNEZ VESTIDA DE NOVIA

A través de sus historias de Instagram, Nerea Godínez sorprendió a sus seguidores al aparecer vestida de novia. La joven realizó una publicación el pasado 16 de diciembre donde se dejó ver muy elegante y sofisticada.

Rápidamente, la publicación despertó la curiosidad de sus seguidores al ver a la joven con el look de novia. Pero antes de que comenzaran las especulaciones, la empresaria aclaró la situación.

“Para que no empiecen”, escribió al inicio del mensaje en sus historias de Instagram. “Desde hace muchos años me llama para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo, siempre es ella la que me maquilla”, explicó.

Nerea Godínez explicó que estaba vestida de novia porque ella fue convocada por una amiga para que fuera modelo en prácticas de maquillaje. Incluso, señaló que su compañera es la encargada de maquillarla desde hace años atrás.

Además, Nerea aclaró que la fotografía “no es nueva” y arrobó a la cuenta de Instagram de la maquillista Sile Makeup Artist, quien por su parte publicó una serie de fotos de la prometida de Octavio Ocaña.

Tras la muerte del actor mexicano, su novia Nerea Godínez ha sido blanco de críticas y cuestionamientos. La joven manifestó que viene recibiendo constantes ataques por lo que decidió alejarse de las redes sociales, además en reiteradas ocasiones ha salido a desmentir informaciones falsas sobre ella.

Nerea Godínez y Octavio Ocaña mantenían una romance muy sólida, eso se podía ver en las distintas fotografías que ambos publicaban en sus redes sociales disfrutando de buenos momentos.

La pareja se comprometió en junio de este 2021, pero todo quedó truncado con la muerte del actor de 23 años. El caso aún sigue siendo investigado, ya que la familia de Octavio Ocaña continúa cuestionando lo ocurrido y desconfían de los reportes ofíciales.