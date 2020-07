Tremenda revelación hizo Laura Bozzo en su tsalk show, al contarle a sus televidentes que si bien es una persona delgada, la cuarentena le provocó ansiedad y por ello comió demás. Esto le hizo perder su bien cuidada silueta que ha logrado gracias a los ejercicios y a una alimentación sana.

Sin embargo, la peruana es humana y estos días encerrada en casa a motivaron a darse sus gustitos aunque no lo crean. “Ponme una música sensual (le dice a su sonidista del programa) .Cuando uno mejora, se siente bien hace ejercicios... ahora ,tengo faja, estoy un poco gordita por la cuarentena por eso me he puesto la faja. Pero esto (la barriga) no se ve bien, por eso me lo he puesto”, señaló sin pelos en la lengua la peruana.

Asimismo, la diva mandó a callar a un integrante de su equipo que la empezó a silbar. “Déjame de silbarme, ya te vi pend... esos camarógrafos cada día peor”. manifestó.