Leonard León fue blanco de críticas esta semana luego de que la madre de sus dos hijos, Karla Tarazona, revelara que le debe 18 mil soles por concepto de la manutención de sus hijos, correspondiente a los últimos seis meses.

“Yo en ningún momento estoy evadiendo el pago, no es que no quiera, no puedo. La vida que tengo hoy en día no es la misma que tenía hace siete meses”, respondió el cumbiambero ante tremenda acusación de su ‘ex’.

Del mismo modo, Olenka Cuba, madre de su última hija, también ha revelado que Leonard no le está depositando la pensión en su totalidad. Sin embargo, a diferencia de Tarazona, ella comprende la situación económica que atraviesa el cantante.

“Leonard siempre ha cumplido. que ahora no me cumpla a la totalidad es porque sé cuál es su condición. Al menos cumple con lo poco que puede que es lo primordial, la alimentación. Para los lujos no estamos nadie, la situación de todos ha cambiado y ese cuento tiene años”, comentó en Instagram.

Olenka aprovechó para mandarle una indirecta a Karla Tarazona:

“Para que él deje de ver a mi hija tendría que negársela y aprovecharme de ponerle condiciones”.

