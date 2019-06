Olenka Cuba despotrica contra hermana de Leonard León: "lo que dice es mentira"

Pese a que ya terminaron su relación sentimental, Olenka Cuba no dudó en despotricar contra la hermana de Leonard León haciendo revelaciones que la dejarían mal parada.

Pese a que afirma no estar de lado de nadie, deslizó que Vanessa León estaría mintiendo. Además, Olenka Cuba hizo malos comentarios sobre la hermana de Leonard.

"Hablé con personas que estuvieron presentes en ese momento y me aseguran que lo que dice su hermana es mentira. Leonard no tolera a su hermana porque ella ha tratado mal a su mamá, le dice cosas feas y no la cuida, porque ‘Leo’ le paga a una señora para que la asista. Además, él también la apoya con el colegio de sus hijas. Hay cosas que son verdad y otras mentira, pero condeno la violencia", dijo Olenka Cuba al diario Trome.

En ese sentido, Olenka Cuba reveló que Leonard León no tiene una buena relación con Vanessa León y que en la casa de esa familia toman alcohol todo el tiempo.

"Así es (no se ha acabado el amor entre ambos). No me pongo del lado de nadie, estoy en contra de la violencia, pero en esa casa toman siempre y no hay respeto por ningún lado", sostuvo la expareja de Leonard León.

Recordemos que Vanessa León denunció que Leonard la golpeó y la insultó varias veces en la casa de su madre en Chiclayo. Incluso mostró las heridas que la agresión le dejó.