Olenka Cuba sobre su hija con Leonard León: "nunca le enseñaría que le diga papá a otro"

Pese a que ya terminó su relación sentimental con Leonard León, Olenka Cuba compartió un polémico mensaje relacionado a Karla Tarazona, la exesposa del cantante.

Y es que la joven fue consultada en Instagram si le "pondría" padrastro a su hija, quien tiene solo cuatro meses.

Por su parte, Olenka Cuba dio una polémica respuesta pues, según ella, los padrastros solo existen cuando no hay papá presente en la vida de los niños.

Asimismo, aseguró que nunca enseñará a su hija a que le diga "padre" a otro hombre pese a que sea su pareja, ya que no los involucraría.

"Padrastro sería si su papá no estuviera vivo o no existiera en su vida... Pero sí tiene a su papá y nunca le enseñaría que le diga papá a otro, cuando tiene a su padre. Y si me enamoro de otro tengo el derecho sin involucrar a mi hija", escribió Olenka Cuba en Instagram.

Hace pocos días, Leonard León confesó que ya no le molesta que sus hijos con Karla Tarazona hayan llamado "papá" a Christian Domínguez.

"Al principio sí me molestaba, me incomodaba, poco a poco después lo entendí. No les voy a quitar de su boca a ellos que le digan papá", señaló Leonard León.