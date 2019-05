Olenka Cuba tras comentarios de Karla Tarazona por Gerald Oropeza: "no soy asesina"

Leonard León defendió a su pareja Olenka Cuba de los comentarios que hizo Karla Tarazona al sostener que Cuba “tiene juicios por temas de narcotráfico”, por ello avala que la demande. De otro lado, señaló que no se someterá al régimen de visitas que ella le quiere obligar a establecer con sus hijos.

Leonard León apoya que su pareja demande a Karla Tarazona

“Todo tiene un límite. Hace mucho tiempo vengo soportando calificativos de la señora en los medios de comunicación, en contra de mí y de mi pareja. Ha dicho cosas que son falsas. Olenka está en todo el derecho de demandarla por difamación, porque esto mortifica, perturba la tranquilidad de mi familia y la suya. No es justo que por tener imagen y un poco de pantalla manche a los demás”, expresó León en enlace telefónico con el programa “Mujeres al mando”.

(FOTO) Leonard León sale en defensa de Olenka Cuba.

Respecto a que Karla Tarazona no teme la demanda de Cuba, dijo que “ese comentario es bastante soberbio. Nosotros vamos a pedir que se haga justicia. Ella tiene mi respaldo al 100%. Está en todo su derecho porque ha sentido mellada su reputación. Nadie tiene derecho de burlarse de lo que ha pasado”, añadió.

La manda a callar.

Por su parte, Olenka Cuba no dudó en defenderse. “No soy asesina, pero ella se está burlando del tema. Mi familia ha sufrido bastante. Lo que pasé fue algo fortuito. Se tiene que callar la boca antes de decir algo. No es una vez, sino varias veces”, dijo.

Asimismo, añadió que estaba cansada de que la conductora se refiriera a ella. “Estoy harta de que me mencione y le he aguantado muchas veces, pero esta vez ya no, me cansó. Me voy a ir contra todo. Ella va a tener que demostrar lo que dice de mí. Que tenga cuidado con su lengua, la calle está dura. Yo le estoy dando de comer con esa sarta de mentiras”, refirió.

Karla Tarazona se defendió señalando que no ha mentido cuando se refería a Olenka. Está tranquila y se defenderá junto con su abogado.

