Olenka Zimmermann rompió su silencio y ha denunciado irregularidades y maltrato tras salida de “Al sexto Día”, programa que ahora conduce Mónica Cabrejos.

Ella reveló que hace un año, “Al sexto Día” fue vendido a Latina “junto con todo un paquete de otros programas de entretenimiento”. Sin embargo, ella supo después que “Latina quebró y que los programas fueron vendidos a una productora independiente”.

“No sé el nombre, tampoco diré cuál es el nombre de la productora porque me puede demandar, ya que es una señora poderosa”; dijo en entrevista a El Comercio.

“No fui al canal, nunca más regresé, el programa salió el sábado y a mí la señora -dueña de la productora- nunca me llamó, se zurró en mi contrato, no le importó que tengo una hija que mantener, que ayudo a mi madre con su manutención (...) No me quieren reconocer ni agosto, estoy angustiada, fastidiada”, comentó la exfigura de Panamericana.

¿A quién pertenece esta productora?

Olenka Zimmermann dijo que la dueña de la productora “es especialista en TV basura, programas de espectáculos y farándula” y su interés es darle un giro al programa.

"Me ha cerrado de una manera abusiva, asquerosa, se ha zurrado en el público y en mi contrato. Tengo entendido que a Mónica le están pagando la mitad de lo que me pagaban a mí. A esa señora no le importa el público ni el ráting. ‘Al Sexto Día’ ya es un ícono en la televisión, me va a dar pena que dure poco”, detalló.