​Olenka Zimmermann se quiebra por denuncia en su contra: "he sido agredida" (VIDEO)

Olenka Zimmermann rompió su silencio y se defendió tras ser acusada de agredir a una menor de 16 años y a sus hermanos en una casa de San Bartolo.

En una entrevista con Panamericana, canal al que pertenece, la conductora contó que sus vecinos menores de edad la acusaron de "drogadicta", le insultaron llamándola "pe****" e incluso ofendieron a su hija, por lo que ella los enfrentó.

"Son chicos menores de edad y el hijo de la inquilina, la que ha firmado el contrato, que tiene 18 años, están siempre solos y toman alcohol", dijo Olenka Zimmermann.

"A los niños no se les deja solos nunca. Es un chico de 18 años, con una de 15 y una más chibola, están chupando adentro y así es todo los días desde hace rato. Eso es un delito", agregó la reconocida conductora.

Olenka Zimmermannse quebró al aclarar que toda la pelea que se mostró en el programa 'Magaly TV la firme', ocurrió frente a la Policía: "Yo he aprovechado que está Serenazgo y la Policía y la voy a poner en su sitio delante de todos ustedes [...] yo he esperado que venga la Policía para decírselo todo a la chibola para cuadrarla, como la debería cuadrar su mamá, cualquier persona adulta, con 49 años que tengo, que ha sido agredida así".





Muy conmovida, la conductora de 'Al Sexto Día' aseguró que todas las noches realizan fiestas con niños y causan destrozos.

Asimismo, contó que la dueña de la casa no ha querido echar a los inquilinos porque la madre padece una grave enfermedad.





