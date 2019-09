Las cámaras de 'Magaly TV La firme’ captaron a Tilsa Lozano con la pareja de Olinda Castañeda, Jackson Mora, y un grupo de amigos el último fin de semana en un conocido local de la Costa Verde.

Tras ver las imágenes, Olinda Castañera arremetió contra Tilsa Lozano asegurando que ella sabía de la relación de Jackson Mora.

“Yo sabía que iba a pasar esto, de todas maneras iba a pasar algo. Claro ya lo notaba raro, esta chica sabía que yo tenía una relación con él”, dijo Olinda Castañeda en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Pero eso no fue todo, ya que Olinda Castañeda también señaló que Tilsa Lozano se quedará con sus ‘sobras’: “Obviamente ella tiene fama de no tener escrúpulos, de meterse en relaciones entonces no me sorprende. Pero bueno, ahí le dejo mis sobras”.

La modelo tampoco dudó en tildar de “robamaridos" a Tilsa Lozano, con quien siempre ha tenido una enemistad. ”Yo no me voy a meter a su nivel ni a robarle maridos, eso ya es la chamba de ella, no la mía", dijo.