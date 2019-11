Olinda Castañeda es la próxima invitada al sillón rojo de “El valor de la verdad". El programa se emitirá este sábado a las 10 de la noche.

En el avance revelado por Latina, se escuchan algunas de las preguntas que la modelo responderá sobre Tilsa Lozano.

“¿Le mandaba mensajes Tilsa a tu expareja estando contigo?”, pregunta Beto Ortiz.

“Agarré su teléfono y lo que encontré primero fue ‘pensé que yo te gustaba, por qué estás con ella’”, responde Olinda en el avance de “El valor de la verdad”.

“¿Se hospedaron Tilsa y Jackson Mora en el mismo hotel en Panamá?”, es otra de las preguntas.

Acto seguido se ve a Olinda Castañeda contando cómo descubrió que Jackson Mora, su expareja, estaba en Panamá con la exconejita.

“Dime la verdad ¿dónde estás? Estaba super nervioso y no me quería decir dónde está. Tragos vienes, tragos van y se dieron un beso. Al final admitió todo su pecado porque yo no paro hasta que me confiesen”.

Asimismo, Olinda Castañeda lamentó que Jackson Mora haya llevado a Tilsa Lozano a los mismos lugares que a ella: "Qué pena que una mujer tenga que vivir lo que ya vivió con otra. Ella quiere competir para quitar un hombre, se compite mujer (con) mujer, no llegar a ese nivel tan bajo de hablar mal de la persona con la que está en ese momento”.

EVDLV Olinda