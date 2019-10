Las cámaras de 'Magaly TV La firme’ ampayaron en el mes de setiembre a Tilsa Lozano con Jackson Mora, el que - en ese momento - era pareja de Olinda Castañeda. Tras ver esas imágenes, Castañeda tuvo fuertes calificativos contra la exconejita, a quien calificó de ‘robamaridos’: “Ella tiene fama de no tener escrúpulos, de meterse en relaciones. Yo no me voy a meter a su nivel ni a robarle maridos, eso ya es la chamba de ella, no la mía", dijo en ese entonces al programa de espectáculos.

Un mes después, Olinda Castañeda parece haber olvidado la traición de su pareja y ha decidido olvidar. “Yo sigo con mis desfiles, siempre perfil bajo, no quiero escándalos, ni dimes ni diretes”, ha dicho hoy en rueda de prensa.

Castañeda fue consultada insistentemente sobre el recordado ampay de Tilsa con su expareja, pero ella intentó por todos los medios esquivar la pregunta. Incluso se le preguntó sobre el supuesto viaje que ‘Tili’ habría hecho a Panamá con el luchador.

“No voy a hablar nada, por mi salud mental, mi familia, es por eso que estoy alejada de los escándalos. No sé nada (de ese viaje) No sabría decirles nada de eso. Estoy enfocada en mi trabajo (...) Cada uno toma su decisión, cada uno sabe lo que hace con su vida, yo estoy haciendo mi vida tranquila”, aseguró.

¿Olinda se retracta?

“Yo dije que en un momento caluroso hice comentarios muy fuertes y una mujer no puede expresarse así de otra mujer. Cada uno tiene su opinión”, aseguró Olinda Castañeda.

¿Has perdonado a Tilsa?, le consultaron los periodistas.

“¿De qué tendría que perdonarla? (...) No necesito hablar de ella para salir adelante. No me suma ni me resta", recalcó.

Tilsa Lozano - Magaly TV

Cabe indicar que Tilsa Lozano - a través de su abogada - aseguró que demandaría a Olinda por decirle ‘robamaridos’

“¿La demanda de Tilsa te ha asustado?”, le preguntaron a Olinda, a lo que ella solo dijo: “No voy a hablar de ella, no voy a hablar de demandas, por la tranquilidad de mi hijos, es por eso que he decidido no tomar ninguna acción, no opinar”

Créditos: Marisol Mayta