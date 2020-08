Olinda Castañeda viene disfrutando sus días de la pandemia del Coronavirus con su nueva pareja, a quien no duda en mostrar en su cuenta de Instagram. Si bien la pasa muy bien a su lado, lo único que lamenta es que debido a la para de actividades artísticas no la ha quedado más que comer, algo que usualmente no hacia mucho, pues cuidaba su silueta, pero la cuarentena hizo que pecara.

Incluso le dedicó un post en unas de sus historias de Instagram haciéndole un pedido al presidente Martín Vizcarra. “Gracias Vizcarra, Gracias cuarentena, Por la PTM”, escribió. En otro momento al mismo estilo del mandatario dijo que hacía su mensaje a la nación. “Quiero hacer un mensaje muy importante. He decidido que me voy a volver a ser modelo de camal. Por favor Otto Kunz, Braedt, aquí estoy. ¡Llámenme! No puedo dejar de comer. ¡Ayúdenme, qué voy hacer!”, explicó.

En oteo video, Castañeda se muestra con su pareja luego de haber degustado un combo de comida rápida y aunque en un inicio dijo que solo había tomado agua, su pareja la delató y dijo que ya se había comido la grasa.