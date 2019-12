Olinda Castañeda, la invitada de este sábado en “El valor de la verdad”, usó sus redes sociales para enviar radical mensaje a todos sus seguidores y ‘haters’.

“Te van a criticar por lo que eres por lo que no eres, por lo que dices por lo que no dices , por lo que hiciste por lo que no hiciste. Juzguen, griten, digan lo que tengan que decir", escribió.

La modelo peruana también agradeció a Shirley Arica por todo el apoyo brindado.

Asimismo, mencionó que “hoy se sentará a contar su verdad” y que por más “que sea una persona mediática, también siente dolor". "La Olinda de hace tres o cuatro años no es la misma de hoy. Todos evolucionamos. Gracias a mi peti Shirley Arica por acompañarme en esta difícil decisión”, agregó.

“¿Le mandaba mensajes Tilsa a tu expareja estando contigo?”, “¿Se hospedaron Tilsa y Jackson Mora en el mismo hotel en Panamá?”, son algunas de las preguntas que Olinda Castañeda responderá en la nueva edición de "El valor de la verdad”.