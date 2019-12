Olinda Castañeda intenta poner paños fríos en el escándalo mediático que ha protagonizado por ser parte de un aparente triángulo amoroso.

Olinda quiere poner fin a la ‘guerra’ con Tilsa Lozano, luego de conocerse que el luchador Jackson Mora habría estado cortejando a la exvengadora mientras aún mantenía una relación con Castañeda.

“Que tenga cuidado, que se dé cuenta de la clase de hombres que es. Se ha portado mal conmigo y se ha portado mala con ella también. Si él quería estar con ella, me decía para terminar y luego estaba con ella”, dijo en declaraciones a El Show después del Show.

Reveló también que ha conversado con Jackson y se ha dado cuenta que él es el culpable y no Tilsa. Por ello, quiso aclarar que nunca difamó a la exconejita.

“Yo en ningún momento la he difamado. Yo después hablé con Jackson y logré entender, antes de eso no entendía nada (...) antes, las indirectas por redes sociales por parte de ella, los comentarios mientras yo tenia mi relación él... (...) En ningún momento he hablado mal de ella, porque yo no le he culpado de ella, siempre he dicho que la culpa es de los dos”, comentó.

“Siempre digo que para ser parte de algo se necesitan dos personas: está Jackon que propone y Tilsa es la que aceptó. Yo no la estoy culpando a ella, lo que estoy diciendo es que el culpable es Jackon”, agregó.

Finalmente, dijo que le sorprendió que su expareja se sentara en un programa de Latina diciendo que está enamorado de Tilsa Lozano.

“Me gustaría sentarme con ella (Tilsa) y mostrarle las cosas que él me decía”, puntualizó.

