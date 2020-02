El actor Orlando Fundichely reveló que está nuevamente enamorado, pero no dio la identidad de su pareja ni detalles al respecto.

“Tengo una pareja que no tiene nada que ver en el medio, es parte de mi vida y la conocí lejos de acá. ¿Si Karina está enamorada? No soy yo quien lo tenga que decir, me imagino que sí”, contó el actor cubano.

Esta declaración la dio luego de que dijera que ya se divorció de la animadora infantil Karina Rivera, con quien mantuvo una larga relación y hasta formaron una familia.

Al respecto, Orlando Fundichely contó que ellos están separados más de un año, pero que el divorcio ya salió.

“Mucha gente piensa que nosotros recién nos acabamos de separar, no, nosotros llevamos un año y medio separados. De hecho ya estamos divorciados, ya nos divorciamos, así que por supuesto que le deseo todo lo mejor, es una gran persona y le estaré eternamente agradecido”, dijo el actor para un medio local.

