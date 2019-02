​Oscar 2019: el emocionante mensaje que dio Lady Gaga entre lágrimas tras ganar a Mejor Canción con 'Shallow' (VIDEO)

La cantante estadounidense Lady Gaga ha ganado su primera estatuilla en la entrega de premios Oscar 2019 a la Mejor Canción Original gracias a 'Shallow', la canción que interpreta junto a Bradley Cooper. Tras recibir el premio, esta dejó un emocionante discurso.

Entre lágrimas, Lady Gaga dio un conmovedor mensaje al recibir el premio por 'Shallow', la canción de la película de 'A Star is Born' o 'Nace una estrella'.

"A mi hermana, mi alma gemela, te quiero, mi familia está aquí, los quiero papá y mamá, Bradley, no hay una sola persona en el mundo que pudiera haber cantado esta canción conmigo como tú, gracias por creer en nosotros, muchas gracias", sostuvo la cantante estadounidense.

Ahí no quedó todo, Lady Gaga pidió a las personas que luchen por sus sueños: "Y si estás en casa y estás sentada en el sofá viendo esto ahora, todo lo que tengo que decir es que es trabajo duro, he trabajado duro durante mucho tiempo, esto no se trata de ganar, se trata de no rendirte, si tienes un sueño pelea por él. Hay una disciplina para la pasión. No se trata de cuántas veces te dicen que no ni cuántas veces te caes, se trata de cuántas veces te pones de pie y eres valiente y sigues adelante. Gracias".

