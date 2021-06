El popular tiktoker “Osito Lima” anunció en sus redes sociales que no votará por Pedro Castillo en la segunda vuelta de las elecciones generales 2021. El influencer peruano que se hizo conocido por brindar apoyo a las personas que más lo necesitan cuestionó duramente al aspirante presidencial de Perú Libre.

“Este año viajé a Ayacucho y a distantes lugares del Perú y aprendí sobre el dolor que sienten mis hermanos, hermanas sintiéndose olvidados. Me rompe el corazón que en tiempos difíciles pasen hambre y desesperación sintiendo continuamente que las autoridades no los escuchan no los protegen y que están solos”, se le escucha diciendo en un video que posteó en su cuenta de Instagram.

Osito Lima manifestó que el candidato de Perú Libre no es el camino para solucionar las cosas en el país. Asimismo, indicó que la historia ha demostrado que “el odio no es el camino”.

“Entiendo porque muchas personas quieren votar por Pedro Castillo ya que están cansadas de la corrupción y las injusticias que sucede en el Perú. Les digo queridos hermanos, que Pedro Castillo no es el camino, siento que con Pedro Castillo y su equipo todo puede empeorar, ya que la historia nos ha demostrado que el odio no es el camino”, añadió.

En esa línea, continuo: “Y muchas personas pensaron lo mismo de Keiko Fujimori y también los entiendo, definitivamente ha habido errores muy graves en el pasado, hoy lo más importante es el futuro del Perú y debido a esto no votare por Pedro Castillo”.

“Siento también que todo cambió, que millones de voces se han hecho escuchar y hoy el Perú conoce muchas más que antes sobre el dolor de tantos hermanos. Tengo fe que todo mejorará ya que todos podremos lograr mucho más. Yo con mis pequeñas acciones siempre he querido que aquellas personas que se sienten olvidadas sepan que son muy importantes y este video la estoy haciendo pensando en ellas”, sentenció.

