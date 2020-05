Osvaldo Cattone ya tiene título para su autobiografía que viene escribiendo en tiempo de cuarentena, “Soy lo que soy”, se llama. “Me conecta con un pasado que me parece le pertenece a otra persona. ¿Yo viví todo eso? Claro, son 87 años, realmente, es un soplo a la vida”, dice el actor y director de teatro que se quedó listo para el estreno de “El rey se muere”, por el momento, sin fecha definida.

“Voy dando forma a mi autobiografía que la editorial Planeta me pidió hace mucho tiempo y que yo, por pudor, iba postergando. Este encierro me dio la oportunidad de lanzarme, a ver que pasaba, y le fui encontrando el gusto. Es que es muy difícil desenterrar el pasado y comprometer a un entorno que, a veces, ya ha partido. En una vida larga como la mía, somos testigos de cómo se va deshojando el árbol y pienso que no tengo derecho a incluir sin permiso a seres humanos que en su momento me acompañaron o tuvieron que ver con episodios que hoy son solo recuerdos. Pero encontré una forma que me parece interesante, un estilo que sin dejar de ser testimonial, tiene el encanto del cuento, me gusta como va quedando”, escribió en Facebook.

Actor es uno de los baluartes del teatro nacional. Crédito: Osvaldo Cattone Facebook.

MELANCÓLICO

Respecto a su vuelta al teatro, el actor se dejó llevar por la nostalgia y la desazón. “Si esta cuarentena se sigue extendiendo, no sé si estaré apto a encarar un personaje tan complejo y exigente, a veces y esto nunca lo he dicho, pienso que puedo irme antes del final, la vida es tan frágil”, sentenció.