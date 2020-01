El famoso cantante puertorriqueño Ozuna sorprendió a sus seguidores tras pedirle la mano a su novia y madre de sus dos pequeños hijos, Taína Marie, con quien lleva ocho años de relación.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Taki Taki’ colgó un video donde anuncia esta hermosa noticia.

“Han sido ocho años de noviazgo, de altas y bajas, pero siempre firme con mi familia, trabajando para ellos. Yo trabajo por mis hijos, por mi mujer, porque son los que verdaderamente me aman y no me han abandonado nunca”, expresó emocionado el cantante.

Asimismo, Ozuna contó que por cuestiones de trabajo hasta el momento no había podido formalizar su relación, aunque él ya sentía que estaba casado con ella.

“Quería casarme hace rato, pero estaba esperando un momento especial, no tenía tiempo, quería pasarla bien y pues le pedí matrimonio porque me quiero casar”, finalizó dándole un tierno beso a la que será su futura esposa.

En las imágenes en Instagram ve a la pareja muy feliz y con un copa de champagne celebrando esta gran noticia.