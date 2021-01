Pablo Heredia se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras una denuncia por acoso que realizó una ‘influencer’ colombiana de nombre Estefany Najar. Y es que la joven compartió en el programa de Magaly Medina unas capturas de pantalla de la conversación que tuvo con el argentino.

“Hostigar es otra cosa. Yo solo respondo la mala vibra que expresas. Solo te gusta el drama, mucha novela colombiana, nunca te falté el respeto. Solo me defiendo de tus ataques feministas... Actúas como si fueras famosa con 29 mil seguidores. Baja a la tierra, no eres tan guapa ni tan inteligente”, se logra leer en dichos pantallazos.

En ese sentido, Pablo decidió declarar para el programa “Amor y Fuego”, donde dijo que ya no tocaría más el tema para no “darle más luz” a Najar.

“Es una persona muy tóxica, en tres minutos te das cuenta. Que diga lo que quiera, no me interesa, que hable en redes lo que le de la gana. Si me quiere llamar acosador sin conocerme... Yo no la conozco, ni la vi en mi vida. Le escribí en buena onda y me respondió mal”, comentó el actor.

“Cualquier mujer que salga a acusar a un hombre, le van a creer a la mujer, así que para qué me voy a estar defendiendo”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR