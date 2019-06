Pablo Heredia rompe su silencio sobre amistad entre Alessandra Fuller y Andrés Vílchez

El argentino Pablo Heredia habló en exclusiva con diario OJO y se refirió sobre los rumores que indicarían que entre su expareja Alessandra Fuller y el actor Andrés Vílchez existiría una relación. “Yo de todas maneras creo que son mejores amigos porque los conozco. Es muy difícil que de ahí salga una relación. Siempre fueron igual (de cercanos), siempre se han llevado súper lindo”, comentó el cantante.

Asimismo, el artista opinó sobre la amistad entre hombres y mujeres sin que exista un romance de por medio. “Para que haya un romance, las dos personas tendrían que ser heterosexuales. Si no se da eso, sí puedes tener una amistad bastante bonita. En caso que seas heterosexual, yo creo que es un poco más complicado, pero se da”, sostuvo el popular “Alfajorcito”.

Pasado

Además, el compositor contó que uno de los problemas que perjudicaron la relación con la popular “Ale” fue la exposición mediática que tuvieron, un error que no desea repetir con su actual pareja, una joven española que responde al nombre de Macarena. “No me gusta (la exposición mediática). No lo supimos manejar (con Alessandra). Siempre me ha gustado tener un perfil bajo, pero es un poco complicado. Esta nueva relación me gustaría que esté menos expuesta”, señaló.

Feliz

Por otro lado, Heredia indicó que está muy enamorado y confiesa que uno de sus sueños más grandes es formar una familia. “Es una meta muy grande que tengo. No sé si con ‘Maca’ (su pareja) porque aún estamos en una etapa muy temprana. Pero para mí sería una bendición”, indicó.