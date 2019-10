La actriz mexicana Laura Zapata se encuentra en Lima para promocionar la obra teatral “Arpías” que estará por todo el Perú y este miércoles se presentó en el noticiero de ATV Noticias, donde fue entrevistada por la periodista Milagros Leiva.

Fue entonces cuando alborotó el set al enviarle un atrevido piropo al conductor de la sección de deportes, Paco Bazán. “Está guapísimo. No te cohíbas, muestra el palmito”, le dijo la actriz mexicana.

Estas palabras hicieron sonrojar a Paco Bazán, quien se acercó a saludarla y luego le agarró la mano, siendo observado por Milagros Leiva: “No le agarres la mano confianzudo”, le dijo. Pero Laura Zapata le corrigió y dijo: “Sí agárrame”.

Al ser consultada sobre si mantendría una relación sentimental con un joven, Laura Zapata miró a Paco Bazán y dijo: “Siempre que me hacían esa pregunta yo decía: ay no que horror, para hombres jóvenes, mis hijos, pero creo que uno no debe decir: “De esta agua no ha de beber””.