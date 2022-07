Paco Bazán no se calló nada y arremetió contra los panelistas del programa “Al Ángulo” que se emite por Movistar Deportes. Y es que según el exarquero de Universitario de Deportes, varios jugadores de la selección están desorientados por culpa de los comentaristas deportivos que no son críticos con ellos.

“¡Por favor! Tenemos un público, una audiencia que nos respeta, que nos quiere, que nos espera y que no duerme para estar con nosotros, por eso debemos respetarlos, muchachos”, comenzó diciendo.

Lo que generó incomodidad a Bazán fue que Christian Cueva y otros jugadores “no hayan guardado luto” tras no clasificar al Mundial Qatar 2022. “Insisto, insisto, si no quedó claro a los chicos de la selección... ¡Aterricen! ¡Aniquilen, disparen a la soberbia! Están confundidos, no se les puede decir nada ¿Qué cosa creen que son?”, agregó bastante molesto.

Para el conductor, los responsables de que los futbolistas de la selección peruana cometan indisciplinas, en parte, son algunos personajes de la prensa que no los critican fuertemente.

“Y la culpa de todo esto la tienen los de Al Ángulo, el Mago Plomo y todos esos aduletes que han estado ahí (gestos de frotar el hombro) dando la palmadita a cada cosa que han hecho (los jugadores) con tal de tener contactos o estar en una pichanga”, arremetió.

Por último, Paco Bazán aclaró que no busca hacer amistades en el medio, ni muchos menos con los futbolistas de la ‘bicolor’. “Yo no quiero ser amigo de ustedes, no me interesan. ¡Entiéndanlo! Yo soy Francisco Bazán, tengo nombre propio y lo construí hace 20 años, no se confundan. No nací ayer. Me he demorado 10 años para hoy tener un poco de respeto de una audiencia bien grande”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO