Paco Bazán saca cara por Thaísa Leal: "Es una buena mujer" | VIDEO

El conductor Paco Bazán opinó con Magaly Medina sobre la discusión que tuvo Thaísa Leal con una usuaria en Instagram.

La cibernauta le escribió un duro mensaje donde la acusaba de "molestar" a Paolo Guerrero y Alondra García Miró.

"Paolo se va a casar con Alondra, para qué quieres insistir y molestarlos, ya das pena. Asúmelo y supéralo. Deja de molestarlos y trabaja, que pareces despechada", fue el mensaje que le dejó una peruana, a lo que ella respondió.

"¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy molestando? Jajaja, creo que soy la mejor ex del mundo que no habla, no contesta, ni nada! Ay por favor... yo respeto MUCHO a las personas, mismo que (así) no me respeten. Y más que eso, ME respeto", expresó Thaísa Leal

Al respecto, Paco Bazán dijo que el mensaje de Thaísa Leal dice mucho.

"Ahí ha dicho muchas cosas, ha dicho que es una mujer que no estar detrás de ningún hombre. Las Alondra Lovers no la quieren evidentemente porque soñaban con el amor entre Paolo y Alondra, y todo bien, que viva el amor, y que se casen en diciembre; pero Thaísa fue una buena mujer, una buena compañera".

Luego recordó que Thaísa Leal estuvo apoyando a Paolo Guerrero cuando fue sancionado por la FIFA.

"Estuvo con Paolo (Guerrero) en el peor momento de Paolo, ojo, eso no hay que olvidarlo, estuvo los 14 o meses que Paolo estuvo en su pesadilla. Fue una suerte de incondicional. Es muy jovencita, tiene 21 o 22 y es muy madura y nutricionista. La tiene clarísima".