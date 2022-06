A lo largo de su extensa carrera futbolística, Claudio Pizarro ha sido amado y odiado; alabado y criticado. Y aunque muchos creen que el ‘Bombardero de los Andes’ habría nacido en cuna de oro y no habría tenido que preocuparse por el aspecto económico, esto no sería del todo cierto. Su padre Claudio Pizarro Dávila habló por primera vez de todo lo que vivió su hijo para triunfar en el extranjero.

Durante una entrevista con el programa de YouTube, ‘Full deporte’, el progenitor del excapitán de la Selección peruana reveló los duros inicios que tuvo que pasar Claudio Pizarro, quien se habría separado de su esposa Karla Salcedo.

“Yo trabajaba y mi mujer tenía dos trabajos (…). Todo fue complicado, mucha carencia, pero luchamos para sacarlo adelante. Yo me soplaba buses lleno de gallinas para ir a ver a mi hijo. No me iba en avión. Él esfuerzo de Claudio también. Yo veo que acá hay muchas condiciones futbolísticas, pero en la cabeza no tienen nada”, manifestó en un inicio.

Luego, Pizarro Dávila reveló: “Cuando llega a Pesquero, dejó amigos a lucharla allá. En Chimbote, él (Claudio Pizarro) dormía tirado en un colchón en el piso, porque no le dieron (las comodidades). Comía una sopa... Vivía en un barrio de prostitutas”, contó.

“La verdad que era una desgracia. Yo me preocupaba porque era mi hijo, pero sabía que esas cosas te matan o te levantan el espíritu para seguir en la lucha. Yo agarraba mi bus acá y me iba para allá, y hablar con él para que no se desanime. Así creció. Dos años en Chimbote, lejos de todo”, agregó.

