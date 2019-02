Padres acusan a Lourdes Sacín de haber atropellado a su hija pero periodista se defiende (VIDEO)

Lourdes Sacín reapareció en televisión para denunciar que los padres de una menor de edad la están extorsionando acusándola de haber atropellado a su hija el último fin de semana en Jesús María.

"Estoy haciendo esta denuncia es porque los padres de la niña me acusan de haberla atropellado porque no es así", dijo Lourdes Sacín en Buenos Días Perú.

Según la periodista, ella se encontraba en el cruce de la avenida Garzón y el jirón Jerónimo cuando Raúl Cuya Garcia y Roxana Aguilar Domínguez comenzó a reclamarle por haber atropellado a su hija.

Sin embargo, Lourdes Sacín afirma que la menor se cayó en la pista, pero que no fue impactada por su vehículo: "La niña se ha caído cerca hacia el lado derecho, pero sus padres, bien vivos, han querido echarme la culpa como si yo la hubiera atropellado a la niña".

LA AUXILIÓ

Pese a que aparentemente no había sido atropellada, Lourdes Sacín llevó a la niña a la clínica, donde los médicos determinaron que la menor tiene solo un rasguño pero no producto de un atropello.

Al trasladarse a la comisaría, Lourdes Sacín afirma que Raúl Cuya Garcia y Roxana Aguilar Domínguez le pidieron 500 soles para no acudir a la prensa.

La periodista se negó a entregar el dinero y, por el contrario, pasó por todos los exámenes de ley. Además, pudo comprobar que Raúl Cuya Garcia y Roxana Aguilar Domínguez tienen antecedentes policiales.

"Yo en ningún momento me di a la fuga [...] no hubo atropello, yo la he visto a la niña caer cuando yo ya había pasado", señaló Lourdes Sacín.

Según la periodista, la pareja intentó culparla porque era conocida: "Desde que me vieron, desde el momento que estábamos en Jesús María, era un insulto".

HAY MÁS...