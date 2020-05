La noche de ayer, el programa Magaly TV La firme tuvo como invitada a Paloma de la Guaracha, quien sorprendió a todos al mostrar las conversaciones subidas de tono que mantuvo con el millonario árabe Yaqoob Mubarak.

Lo que ella jamás imaginó es que, en pleno programa en vivo, el abogado de Yaqoob llamaría para desmentirla.

Ellos aseguran que la identidad del millonario fue suplantada para pedir fotos desnudas a mujeres.

Sin embargo, Paloma se defendió y Magaly secundó sus palabras al decir que ella misma ha visto los videos hot que Yaqoob le mandó a Paloma de la Guaracha.

“Debo decir que he visto la comunicación bien picante que tenía Paloma y el filántropo. He visto unos videos donde sexualmente es muy hot para esta hora. El señor está tirado en una cama y mostrando de todo y tú también le has mandado video donde estás bailándole en hilo y sin nada arriba”, confesó Magaly.

Luego de la llamada del abogado de Yaqoob, Paloma insistió: “me está mandando fotos, yo antes de ir mando fotos. De repente no me ha querido reconocer pero como él mismo me dice: “tú no eres la única que viene al hotel””.

Magaly le pidió a Paloma que le deje todos los videos pues su equipo analizará cada imagen.

