Paloma Fiuza: "Antes me moría por ser mamá, pero ahora no estoy apurada"│ENTREVISTA

“Las mujeres somos fuertes. Aunque las separaciones duelen, muchas veces son opciones que debemos tomar”, dice Paloma Fiuza, modelo brasileña que llegó a Perú como parte de una gira del grupo Exporto Brasil, sin saber que años más tarde regresaría para quedarse. Luego del éxito con la agrupación de axé, la bailarina fue convocada por el reality de competencia “Combate”, donde conoció al modelo peruano Jenko del Río, con quien se casó en secreto. Años después, se separaron.

Actualmente, la brasileña, a quien vemos por las noches en el programa “Esto es Guerra”, cuenta en esta entrevista que no tiene tiempo para el amor. Además, comenta sobre algunos pasajes de su vida, su afición por la escritura y su despreocupación por la maternidad en estos momentos.

¿Crees que existe algo que la gente piense de ti y que no sea cierto? Piensan que soy renegona por lo que me ven renegar en el programa, pero en realidad soy muy tranquila. En mi día a día, no reniego. Pero cuando soy brava, sí soy brava. Cuando siento que tengo que pelear por la verdad o por algo que tengo razón, sí peleo hasta el último.

Dejaste tu país natal cuando eras una adolescente, para irte a Chile a formar parte del programa “Mekano”. ¿Qué tan difícil fue tomar esta decisión? Fue muy complicado, porque recién había cumplido dieciocho años. Tenía dudas, tenía miedo. Necesitaba aún del apoyo de mi mamá, pero todo era para un forjar mi futuro. Creo que cuando la familia te apoya, es lo mejor y mi mamá me ha apoyado siempre.

Mucha gente no sabe que uno de tus hobbies es escribir poemas. ¿De dónde nace este gusto y qué te inspira? No sé. Cuando yo era adolescente, escribía poemas por todo; me encantaba. Me enamoraba de un chico, escribía. Siempre tenía un cuaderno a la mano. Todas las cosas que me pasaban me inspiraban, pero con el pasar de los años dejé un poco de escribir. A veces vuelvo, cuando estoy pasando algo que creo que necesito desahogarlo, expresarlo.

Contaste hace tiempo que querías ser mamá. En la actualidad, ¿te preocupa la maternidad? No, para nada. Antes sí me moría por ser mamá, pero ahora no estoy apurada por tener un hijo. Creo que la maternidad es algo que para mí vendrá en el futuro. No es el momento exacto. Pensaba que al estar casada era el momento ideal de ser madre; eso surgió por mi cabeza, pero ahora estoy en otra etapa.

En una entrevista te referiste a la relación que mantuviste con Jenko del Río y contaste que fue complicado estar con un “hombre machista”... Esa relación fue la más intensa que he vivido. Cuando uno tiene una relación, sabe lo que quiere para su futuro y definitivamente yo no quería eso para mí. Me quedó clarísimo.

¿Cuál fue el mayor aprendizaje que te dejó ese romance? De cada relación aprendemos algo. Las relaciones sirven para que uno obtenga madurez y experiencias. El amor no tiene que ser algo que duela o que te haga sufrir. Si duele, no es amor. Uno no tiene que vivir tratando de complacer al otro todo el tiempo. En las relaciones, tienes que hacer cosas en las que los dos estén de acuerdo. El amor es para ser feliz.