¿Paloma Fiuza confirma su ingreso a "Esto Es Guerra" con estas palabras? [VIDEO]

Paloma Fiuza no quiso confirmar su pase a Esto es Guerra, y es que debe esperar tres meses para finiquitar su relación con Combate. Esto a razón de la penalidad de 150 mil dólares que tendría que desembolsar a ATV. “¿Si me voy a Esto Es Guerra? En realidad eso no se sabe, hay que esperar todavía. En eso estamos. Hay que esperar. Me gustaría, soy una persona que le gusta trabajar; disfruto mucho lo que hago. Es bonito estar bien, pero quiero trabajar en paz”, explicó a diario Ojo tras realizar una firma de autógrafos en Plaza Norte, como parte del calendario que hizo para ladrillos Lark.

Consultada si el tema económico es lo que prima para ella para firmar con EEG, y por ello su duda, dijo: "Obviamente, la propuesta hay que arreglarlo bien. Yo creo que hay que analizarlo bien, es como un trabajo normal. El que da más tiene la mejor propuesta y eso lo estamos analizando (con su manager)". Vale indicar, que Paloma Fiuza además reveló que tiene muchas sorpresas para el 2016, entre ellas algunas ligadas a la actuación y el baile, además el lanzamiento de un nuevo tema musical. Recordemos que en el verano pasado presentó el tema "Mojadita" al lado de Dj Tavo.

Interrogada si le gustaría trabajar en el reality de América TV, pues lo haría al lado de Facundo González, dijo: "Sería lindo,mis amigos están ahí, yo feliz. ¿Facundo? Él es mi amigo, nada más". Vale indicar, que EEG lanzó un video de intriga en la final de temporada donde el popular "guacho" se le ve abrazando a una chica, que no sería otra que Paloma Fiuza, a quien le entrega la camiseta de Las Cobras.

Sobre los rumores de que habría vuelto con su exesposo Jenko del Río, Paloma Fiuza lo descartó. "Coindicimos en la fiesta del canal, nos debíamos una conversación. Pero no es reconciliación como están diciendo. Hablamos como amigos. Soy una persona positiva, no me gusta guardar rencor a nadie y menos a alguien que fue parte de mi vida. Guardo los mejores recuerdos. ¿Qué no me olvida? Es humano. A veces cuando pasan imágenes uno recuerda cosas bonitas, a mí me pasó. Pero es un capítulo cerrado en mi vida", acotó.