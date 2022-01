La modelo Paloma Fiuza estaría nuevamente soltera. Tras más de 2 años de relación, la brasilera habría terminado su relación sentimental con el empresario Sergio García, con quien tuvo un romance alejado de las cámaras.

“¿Tiene pareja? Me parece que ya no está con pareja”, dijo Brunella Horna este 12 de enero en América Espectáculos. “Yo también he escuchado que ya no estaba con novio”, agregó Valeria Piazza.

“Me parece que ya no está con novio, ah, creo que ya no, no sé, ahí se especula por ahí”, comentó Ximena Dávila, reportera de Estás en Todas. Por su parte, Brunella Horna recordó un episodio protagonizado por Paloma Fiuza y su pareja.

“Paloma siempre cuidó mucho esta relación, nunca la hizo pública, una vez los ampayaron y el chico casi lo chanca un carro, corría, no quería que lo ampayen. Tienes que respetar, cuando tú estás con una persona pública, tienes que respetar lo que viene atrás ¿no?”, afirmó la empresaria.

“Es que ampayan a Paloma y a su novio en ese momento, no sé si ahora están, pero a su novio y el chico sale corriendo, de verdad corriendo”, agregó.

Según Brunella Horna, Sergio García debía respetar el trabajo de Paloma Fiuza: “Puede no gustarte, pero no salir corriendo. Por ejemplo, al esposo de María Pía Copello tampoco no le gusta y no sale corriendo de esa manera”.

Por su parte, Valeria Piazza afirmó que sería un hecho que Paloma Fiuza terminó con Sergio García: “Las tres ya habíamos escuchado que esa relación ya no daba más, que cada uno estaba por su lado”.

Cabe resaltar que la modelo viajó a Brasil para visitar a su familia. Paloma Fiuza pasó Navidad y Año Nuevo en su país natal, pero nunca se mostró al lado de su novio.

Fuente: América Televisión

