Paloma Fiuza revela por qué se divorció de Jenko del Río, ¿lo tildó de machista y posesivo? │ VÍDEO

Paloma Fiuza se confesó con el programa 'Estás en todas', así que recordó su fracasado matrimonio con su excompañero de reality Jenko del Río. Lo primero que dijo la garota fue que se casó porque estaba enamorada, además sentía mucha protección al lado del modelo.

"Me enamoré (risas) Tuve una época que me sentía un poco desprotegida, él es súper protector y sentía mucha seguridad con él y yo no había conocido a nadie así, pero creo que me protegía demás", indicó.

Para luego revelar que esa protección se volvió intensa y aún más cuando se casaron. "No terminó bien porque la protección estuvo demás, cuando me casé muchas cosas cambiaron entre nosotros, la otra persona a veces piensa que uno es de su propiedad", sostuvo.

Incluso, Paloma Fiuza tildó de machista y posesivo a Jenko del Río. "Ahora estamos divorciados, pero aún seguimos hablando por algunos temas por papeles (...) Yo no soy rencorosa y no me gusta guardar rencores ni nada. Estar con una persona machista o posesiva es complicado, no es tan fácil", sentenció.

Recordemos que en el 2015, Jenko del Río se presentó en 'El valor de la verdad' y ahí contó que insultó a Paloma Fiuza, pero nunca la agredió físicamente. Además, resaltó que la brasilera se casó con él por la residencia en el país.