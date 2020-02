La ruptura de Gino Assereto y Jazmín Pinedo dejó en shock a propios y extraños, ya que la pareja tenía casi siete años de relación y una hija en común.

Pese a actualmente llevan una buena relación, la ‘chinita’ se ha mostrado firme en su decisión y no hay muchas señales sobre una posible reconciliación.

No obstante, Gino Assereto no ha descartado retomar su relación con la ‘chinita’. En ese sentido, Paloma Fiuza, compañera de ambos en “Esto es guerra”.

La ‘guerrera’ contó que al principio pensó que la ruptura "era un poco de show”, pero luego conversó con Gino Assereto y se dio cuenta que era verdad.

En declaraciones para “Estás en todas”, Paloma Fiuza dejó entrever que Gino Assereto continúa enamorado de Jazmín Pinedo: “Él me dijo que sí, confirmado, que los dos han terminado. Pero él la mira, él la desea, él mira y dice por qué se acabó. No (lo supera), no lo puede creer aún”.

“Y ella lo mira con cara de ‘bueno, se acabó pero te quiero’. De repente pueden quedar como hermanos”, agregó Paloma.

