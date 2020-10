Paloma Fiuza volvió a referirse a su novio, quien prefiere el anonimato pese a que tienen más de un año. La integrante de “Esto es guerra” señala que prefiere mantener su romance fuera de las cámaras.

“De mi vida privada no hablo mucho, pero lo que puedo decir es que estoy tranquila, estoy feliz, mi corazón está ocupado”, afirmó la bailarina.

Fiuza comenta que ambos decidieron no exponer su relación y les va muy bien así. Del mismo modo, la artista señaló que no está en sus planes casarse por ahora. Sin embargo, sí sueña con ser mamá, hecho por el que congelará sus óvulos para tener un hijo en el futuro.

Es más, Fiuza contó que ha quedado con su amiga Brenda Carvalho en hacerlo juntas. “Quiero hacerlo con Brenda, Las dos vamos a hacerlo juntas, en eso quedamos. Este año fue muy loco, pero nos estamos programando para hacerlo el próximo año”, agregó en un comunicado de GV Producciones.

El último domingo, la brasileña participo en “Mi mamá cocina mejor que la tuya” al lado de Brenda Carvalho, quien la dirigió. Fiuza también agregó que está trabajado mucho en sus redes sociales para que sus seguidores tengan más sorpresas.

Paloma Fiuza explica por qué su novio la abandonó frente a las cámaras de Magaly Medina

Paloma Fiuza estuvo hace algunos días en el ojo de la tormenta pública cuando fue abordada por las cámaras de “Magaly TV, la firme” junto a su pareja Sergio García, quien no dudó en abandonar el lugar cuando se sintió intimidado por el medio.

Asimismo, la exintegrante de Exporto Brasil reveló el motivo por el que su novio habría ‘huído’ de las cámaras del programa de la ‘Urraca’.

“A nosotros nos asustó un poco, el periodista llegó con la cámara muy cerca, yo no tuve ni reacción, él no es de la tele y pensó que era una entrevista y por eso se abrió. Yo un poco sé cómo reaccionar, pero él no. Hay que respetar la decisión de todo el mundo”, afirmó.

