Pamela Franco y Christian Domínguez siguen en el ojo de la tormenta por un nuevo ampay. El cumbiambero y la cantante fueron nuevamente ampayados por el programa Magaly TV La Firme saliendo juntos de un gimnasio y luego yéndose en el auto que hasta ahora sería de Isabel Acevedo.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la conductora de “Se pone bueno” quiso ponerle fin a las críticas en su contra. Ella se refirió a las acusaciones que la señalan como la manzana de la discordia entre la bailarina y el líder de la “Orquesta Internacional”.

"No he sido la manzana de la discordia. Ellos (Christian e Isabel) fueron claros, terminaron antes de la salida que tuvimos al karaoke”, dijo.

Pamela sostuvo que el ‘karma’ le llegó a la bailarina y que “las cosas entre Christian e Isabel sucedieron como cualquier pareja que acaba su relación”.

“No hubo infidelidad y no tuve nada que ver en medio de una relación que ‘ya no existía’. Fue por algo de ellos, pero justo llegó el ‘karma’, que dicen que soy. (…) Recién terminaba su relación y debe ser chocante. Fácil está un poco herida, ella no me conoce y no podría hablar mal de mí, porque no tiene de qué agarrarse", indicó Franco.