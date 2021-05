Pamela Franco se encuentra muy feliz por haber celebrado su primer Día de la Madre. Y es que la cantante realizó una emotiva publicación en sus redes sociales, donde agradeció y recordó a su mamita, quien ya no se encuentra en este mundo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cumbiambera recordó la triste partida de su mamá y compartió unas enternecedoras imágenes junto a su pequeña María Cataleya.

“Una bendición ser madre. Señor me diste una madre increíble y hoy no está conmigo y con ella se fue la razón de mi vida, pero me devolviste las ganas de vivir y el motivo más grande, mi bebé...”, comenzó escribiendo la pareja de Christian Domínguez.

“Me escuchaste y me concediste lo que tanto te pedí: ser mamá... Feliz día para todas las mamitas y un beso al cielo para todas aquellas que no están presente en cuerpo, pero si en espíritu. Feliz día Mamá, estás conmigo”, agregó.

